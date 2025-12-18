Micro-Folie en jeu Naillat

Micro-Folie en jeu

Foyer rural Naillat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-17 2026-03-26

La Micro-Folie du Pays Dunois s’invite au Foyer Rural de Naillat pour un après-midi autour des jeux.

A destination des petits et grands, seront proposés en première partie des ateliers ludiques et créatifs autour du paysagisme et en seconde partie une session de jeu de rôle, où chacun pourra prendre part à une aventure Schtroumpfante.

Foyer rural Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

English : Micro-Folie en jeu

