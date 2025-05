Micro-folie en liberté fonds marins et trésors de la mer – Thann, 4 juin 2025 10:00, Thann.

Haut-Rhin

Micro-folie en liberté fonds marins et trésors de la mer 8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Épaves, nymphes et animaux marins, plongez dans un univers peuplé de trésors au musée numérique de la Micro-Folie de façon ludique et interactive.

Épaves, nymphes et animaux marins, plongez dans un univers peuplé de trésors au musée numérique de la Micro-Folie de façon ludique et interactive. À visiter seul, entre amis ou en famille ! .

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Shipwrecks, nymphs and marine animals: dive into a world of treasures at the Micro-Folie digital museum in a fun, interactive way.

German :

Schiffswracks, Nymphen und Meerestiere tauchen Sie auf spielerische und interaktive Weise in ein von Schätzen bevölkertes Universum im digitalen Museum der Micro-Folie ein.

Italiano :

Relitti, ninfe e animali marini: immergetevi in un mondo di tesori nel museo digitale Micro-Folie in modo divertente e interattivo.

Espanol :

Pecios, ninfas y animales marinos: sumérgete en un mundo de tesoros en el museo digital Micro-Folie de forma divertida e interactiva.

L’événement Micro-folie en liberté fonds marins et trésors de la mer Thann a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay