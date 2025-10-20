Micro-Folie en visite libre Mexico Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

2025-10-20

2025-10-27

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-29 2025-10-31

En partenariat avec les plus grands musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie, cette collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihuacan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 16 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

In partnership with Mexico City’s leading museums, the Museum of Modern Art and the Museum of Anthropology, this international collection plunges us into the history of Mexico, from the Mayas and Teotihuacan to Frida Kahlo and David Alfaro Siqueiros.

German :

In Zusammenarbeit mit den größten Museen von Mexiko-Stadt, dem Museum für Moderne Kunst und dem Museum für Anthropologie, taucht diese internationale Sammlung in die Geschichte Mexikos ein, von den Mayas und Teotihuacan bis hin zu Frida Kahlo und David Alfaro Siqueiros.

Italiano :

In collaborazione con i principali musei di Città del Messico, il Museo d’Arte Moderna e il Museo di Antropologia, questa collezione internazionale ci immerge nella storia del Messico, dai Maya e Teotihuacan a Frida Kahlo e David Alfaro Siqueiros.

Espanol :

En colaboración con los principales museos de Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antropología, esta colección internacional nos sumerge en la historia de México, desde los mayas y Teotihuacán hasta Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros.

