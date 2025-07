Micro-Folie en visite libre « Normandie » Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Mercredi 2025-07-16 14:00:00

2025-07-16 17:45:00

2025-07-16 2025-07-23

Le musée numérique propose aux visiteurs de venir découvrir cette collection Construite en collaboration avec la Fabrique de Patrimoine qui a pour ambition de faire découvrir toute la richesse culturelle du territoire normand.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Self-guided micro-museum tour: « Normandy

The digital museum invites visitors to discover this collection, built in collaboration with the Fabrique de Patrimoine, which aims to showcase the cultural wealth of the Normandy region.

German : Mikro-Folie mit freier Besichtigung: « Normandie ».

Das digitale Museum bietet Besuchern die Möglichkeit, diese Sammlung zu entdecken. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Fabrique de Patrimoine aufgebaut, die sich zum Ziel gesetzt hat, den gesamten kulturellen Reichtum der Normandie zu entdecken.

Italiano :

Il museo digitale invita i visitatori a scoprire questa collezione, realizzata in collaborazione con la Fabrique de Patrimoine, che mira a mettere in mostra la ricchezza culturale della Normandia.

Espanol : Open Micro-Folie: « Normandie » (Normandía)

El museo digital invita a los visitantes a descubrir esta colección, realizada en colaboración con la Fabrique de Patrimoine, que pretende dar a conocer la riqueza cultural de Normandía.

