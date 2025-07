Micro-Folie en visite libre « Notre Dame de Paris » Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Micro-Folie en visite libre « Notre Dame de Paris » Chéray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 10 septembre 2025.

Micro-Folie en visite libre « Notre Dame de Paris »

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:45:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Le musée numérique vous propose de découvrir cette collection dédiée à Notre Dame de Paris

.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Open Micro-Folie: « Notre Dame de Paris

The digital museum invites you to discover this collection dedicated to Notre Dame de Paris

German : Mikro-Folie mit freier Besichtigung: « Notre Dame de Paris ».

Das digitale Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Sammlung zu entdecken, die Notre Dame de Paris gewidmet ist

Italiano :

Il museo digitale vi invita a scoprire questa collezione dedicata a Notre Dame de Paris

Espanol : Microfolie abierta: « Notre Dame de Paris

El museo digital le invita a descubrir esta colección dedicada a Notre Dame de París

L’événement Micro-Folie en visite libre « Notre Dame de Paris » Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes