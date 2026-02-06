Micro-folie, escape game le coeur du romantisme Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Micro-folie, escape game le coeur du romantisme

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Plongez dans le grand tableau du romantisme et partez à la recherche d’un cœur mystérieux… qui sait ce qu’il renferme ? Émotion, amour et secrets artistiques vous attendent !

Plongez dans le grand tableau du romantisme et partez à la recherche d’un cœur mystérieux… qui sait ce qu’il renferme ? Émotion, amour et secrets artistiques vous attendent ! .

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-folie, escape game le coeur du romantisme

Immerse yourself in the grand canvas of romanticism and set off in search of a mysterious heart… who knows what’s inside? Emotion, love and artistic secrets await you!

L’événement Micro-folie, escape game le coeur du romantisme Lauzun a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Lauzun