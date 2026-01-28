Micro-Folie évènement spécial Saint-Valentin l’amour en or

Villegouin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Laissez-vous inspirer par l’une des œuvres les plus emblématiques de l’amour.

Découvrez l’univers de Gustave Klimt et explorez les formes, textures et couleurs du Symbolisme et de l’Art nouveau en recréant Le Baiser. Personnalisez votre création en réalisant votre propre carte de Saint-Valentin. .

Villegouin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr

