Micro-Folie Face à l’œuvre L’assemblée des artistes les plus célèbres de Paul Delaroche Obernai dimanche 23 novembre 2025.

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

2025-11-23

Face à l’œuvre invite à une expérience sensible et conviviale prendre le temps de s’arrêter, d’observer, de se laisser surprendre et de partager ses impressions. Un moment pour élargir son regard, explorer de nouvelles pistes de réflexion et approfondir sa rencontre avec l’art.

Cette séance sera consacrée à L’assemblée des artistes les plus célèbres réunie autour du Génie des arts distribuant des couronnes de Paul Delaroche, une fresque ambitieuse qui célèbre les grands maîtres de l’histoire de l’art et interroge la place de l’artiste dans la société.

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

