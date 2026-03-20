Micro-Folie Fais ce qu’il te plait Micro-Folie, au Pôle des Énergies Bourganeuf

Micro-Folie Fais ce qu’il te plait

Micro-Folie, au Pôle des Énergies 19 route de la Cascade Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27

La Micro-Folie qu’est ce que c’est ? ‍♀️

Une Micro-Folie est un espace culturel numérique proposant un accès virtuels aux grands musées nationaux et à des outils interactifs permettant d’explorer des oeuvres et contenus culturels. Elle vise à rendre la culture plus accessible tout en soutenant des démarches de médiation et de transmission du savoir.

Au programme de Mai

Micro conférence Piraterie rime avec liberté

Micro conférence Pourquoi s’offre-t-on des fleurs ?

Visite libre et gratuite. .

Micro-Folie, au Pôle des Énergies 19 route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 poledesenergies@bourganeuf.fr

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English :

L’événement Micro-Folie Fais ce qu’il te plait Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest