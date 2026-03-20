Micro-Folie Fais ce qu’il te plait Micro-Folie, au Pôle des Énergies Bourganeuf
Micro-Folie Fais ce qu’il te plait Micro-Folie, au Pôle des Énergies Bourganeuf mercredi 20 mai 2026.
Micro-Folie Fais ce qu’il te plait
Micro-Folie, au Pôle des Énergies 19 route de la Cascade Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27
La Micro-Folie qu’est ce que c’est ? ♀️
Une Micro-Folie est un espace culturel numérique proposant un accès virtuels aux grands musées nationaux et à des outils interactifs permettant d’explorer des oeuvres et contenus culturels. Elle vise à rendre la culture plus accessible tout en soutenant des démarches de médiation et de transmission du savoir.
Au programme de Mai
Micro conférence Piraterie rime avec liberté
Micro conférence Pourquoi s’offre-t-on des fleurs ?
Visite libre et gratuite. .
Micro-Folie, au Pôle des Énergies 19 route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 poledesenergies@bourganeuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-Folie Fais ce qu’il te plait Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest