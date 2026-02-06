Micro Folie Festival autour du Douanier Rousseau Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Micro Folie Festival autour du Douanier Rousseau

Marennes 3, Rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Festival à la micro-folie Thibaut lambert et Mathieu Siam vous proposent une immersion dans l’univers du douanier Rousseau.

Quel homme était-il ? Sa vie, son enfance, sa famille, son travail, sa vision du monde

Marennes 3, Rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 07 00 micro-folie@marennes.fr

English :

Festival at la micro-folie: Thibaut Lambert and Mathieu Siam invite you to immerse yourself in the world of douanier Rousseau.

What kind of man was he? His life, his childhood, his family, his work, his vision of the world..

