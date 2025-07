Micro-Folie festival Bach en Combrailles Salle des fêtes Pontaumur

Micro-Folie festival Bach en Combrailles Salle des fêtes Pontaumur lundi 4 août 2025.

Micro-Folie festival Bach en Combrailles

Salle des fêtes Le bourg Pontaumur Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04 09:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-04

Diffusion de la vidéos « Sur Mesure »

Le pianiste Alexandre Tharaud et le danseur Chun Wing Lam célèbrent la musique de Bach dans une ancienne fonderie.

.

Salle des fêtes Le bourg Pontaumur 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 70 70 microfolie@ccvcommunaute.fr

English :

Video broadcast: « Sur Mesure

Pianist Alexandre Tharaud and dancer Chun Wing Lam celebrate the music of Bach in a former foundry.

German :

Ausstrahlung der Videos: « Sur Mesure »

Der Pianist Alexandre Tharaud und der Tänzer Chun Wing Lam zelebrieren Bachs Musik in einer alten Gießerei.

Italiano :

Trasmissione video: « Sur Mesure

Il pianista Alexandre Tharaud e il ballerino Chun Wing Lam celebrano la musica di Bach in un’ex fonderia.

Espanol :

Emisión de vídeo: « Sur Mesure

El pianista Alexandre Tharaud y la bailarina Chun Wing Lam celebran la música de Bach en una antigua fundición.

L’événement Micro-Folie festival Bach en Combrailles Pontaumur a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme des Combrailles