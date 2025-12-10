Micro-Folie [Festival Taol Kurun] Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër
Micro-Folie [Festival Taol Kurun] Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër vendredi 23 janvier 2026.
Micro-Folie [Festival Taol Kurun]
Micro-Folie Espace Youenn Gwernig 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
Date(s) :
2026-01-23
L’Argoat à travers l’art explorez le coeur culturel de l’Argoat par des tableaux, des écrits et des artefacts grâce à la collection Bretagne de la Micro Folie. .
Micro-Folie Espace Youenn Gwernig 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
English :
L’événement Micro-Folie [Festival Taol Kurun] Scaër a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS