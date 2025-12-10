Micro-Folie [Festival Taol Kurun] Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër

Micro-Folie [Festival Taol Kurun]

Micro-Folie Espace Youenn Gwernig 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

2026-01-23

L’Argoat à travers l’art explorez le coeur culturel de l’Argoat par des tableaux, des écrits et des artefacts grâce à la collection Bretagne de la Micro Folie. .

+33 6 73 88 19 48

