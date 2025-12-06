Micro-Folie Fête de la Francophonie Salle Jules Lauzun

Micro-Folie Fête de la Francophonie

Salle Jules Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion de la fête de la Francophonie, venez nombreux assister à la diffusion d’un spectacle d’humour, participer à la dictée en québécois et découvrir l’occitan organisés par la Micro-Folie de Lauzun en partenariat avec la municipalité.

Salle Jules Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie Fête de la Francophonie

On the occasion of the Fête de la Francophonie, come and see a show from the Montreux Festival, organized by the Lauzun Micro-Folie in partnership with the municipality. Glass of friendship offered.

