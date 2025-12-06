Micro-Folie Fête du court métrage Lauzun
Micro-Folie Fête du court métrage Lauzun mercredi 25 mars 2026.
Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-30
2026-03-25
À l'occasion de la fête du court métrage, venez nombreux assister aux programmations proposées par la municipalité dans le cadre de la Micro-Folie. Programme à venir.
Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21 mairie@ville-lauzun.fr
English : Micro-Folie Fête du court métrage
To celebrate the festival of short films, come and see the programs proposed by the municipality. Coming soon!
