Micro-folie film sur le Cloître MARCIAC Marciac

Micro-folie film sur le Cloître

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

En janvier, la Micro-Folie vous invite à débuter l’année sous le signe de la découverte culturelle et de l’innovation numérique.

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Au programme du jour diffusion du film sur la redécouverte du Cloître des Augustins à Marciac.

Diffusion sur plusieurs horaires 10h, 11h, 12h, 15h et 16h.

La Micro-Folie propose une immersion au sein de collections prestigieuses. Les semaines 1 et 3 seront consacrées à la collection nationale, offrant un panorama remarquable des grandes œuvres, monuments et spectacles qui ont marqué l’histoire de l’art et de la culture. Les semaines 2 et 4 mettront à l’honneur la collection Bretagne, une invitation à explorer la richesse artistique et patrimoniale de ce territoire à travers des contenus variés et soigneusement sélectionnés. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite libre, gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de franchir les portes du musée numérique à son rythme.

.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

In January, La Micro-Folie invites you to start the new year with cultural discovery and digital innovation.

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Today’s program: showing of the film on the rediscovery of the Augustins Cloister in Marciac.

Broadcast at several times: 10am, 11am, 12pm, 3pm and 4pm.

Micro-Folie offers an immersion into prestigious collections. Weeks 1 and 3 are devoted to the national collection, offering a remarkable panorama of the great works, monuments and shows that have marked the history of art and culture. Weeks 2 and 4 will focus on the Brittany collection, inviting visitors to explore the region?s rich artistic and cultural heritage through a variety of carefully selected content. Visitors will be able to use touch-screen tablets to take their visit further, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered free of charge and open to all, enabling visitors to enter the digital museum at their own pace.

