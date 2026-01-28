Micro-Folie Focus sur Claude MONET: un siècle après sa disparition Pellevoisin
Micro-Folie Focus sur Claude MONET: un siècle après sa disparition Pellevoisin jeudi 12 mars 2026.
Micro-Folie Focus sur Claude MONET: un siècle après sa disparition
Pellevoisin Indre
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-12 19:00:00
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Des célèbres Nymphéas au port du Havre en passant par la gare Saint-Lazare, célébrons à l'occasion du centenaire de sa disparition, le plus illustre peintre impressionniste à travers une sélection d'œuvres emblématiques qui ont ouvert la voie à l'art moderne.
Réservation conseillée.
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 33 77 culture@ccev.fr
English :
From the famous Water Lilies to the port of Le Havre and the Gare Saint-Lazare, on the centenary of his death we celebrate the most illustrious Impressionist painter through a selection of emblematic works that paved the way for modern art.
