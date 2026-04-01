Micro-Folie Focus sur la création contemporaine au Mexique Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Micro-Folie Focus sur la création contemporaine au Mexique

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Nina Garcia, artiste plasticienne, vous invite à un voyage à la découverte d’œuvres passionnantes, entre innovation formelle et enjeux spatiaux dans l’art contemporain mexicain. .

Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr

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English : Micro-Folie Focus sur la création contemporaine au Mexique

L’événement Micro-Folie Focus sur la création contemporaine au Mexique Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque