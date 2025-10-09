Micro-Folie « Formes et couleurs de l’architecture dominicaine » Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born
Micro-Folie « Formes et couleurs de l’architecture dominicaine » Espace Benjamin Baqué Saint-Julien-en-Born jeudi 9 octobre 2025.
Micro-Folie « Formes et couleurs de l’architecture dominicaine »
Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Gratuit
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Apéro culturel et film en avant première Découvrez l’architecture locale au rythme de la musique dominicaine, avec Panoramix Design.
Gratuit.
Dans le cadre de la Micro-Folie « Archi en folie »
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle. .
Espace Benjamin Baqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
