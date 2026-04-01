Micro-Folie Fresque Géante Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Fresque Géante Bénévent-l’Abbaye jeudi 9 avril 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Fresque Géante
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Transforme la Rue de l’Oiseau en oeuvre d’art éphémère !
Pour petits et grands !
Sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
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English : Micro-Folie Fresque Géante
L’événement Micro-Folie Fresque Géante Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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