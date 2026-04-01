Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Fresque Géante

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Transforme la Rue de l’Oiseau en oeuvre d’art éphémère !

Pour petits et grands !

Sur réservation, gratuit. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

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English : Micro-Folie Fresque Géante

L’événement Micro-Folie Fresque Géante Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse