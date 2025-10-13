Micro-Folie Goûter l’art autrement Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Micro-Folie Goûter l’art autrement Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 13 octobre 2025.
Micro-Folie Goûter l’art autrement
Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13 10:00:00
fin : 2025-10-15 12:00:00
Date(s) :
2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15
Une visite en accès libre, au gré de vos envies et de votre curiosité à la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron.
.
Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English :
An open-access visit to the Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron, at your whim and your curiosity.
German :
Ein frei zugänglicher Besuch nach Lust und Laune und Ihrer Neugierde in der Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron.
Italiano :
La Micro-Folie di Saint-Georges-d’Oléron è una visita ad accesso libero, dove si può esplorare a piacimento.
Espanol :
La Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron es una visita de libre acceso, donde podrá explorar a su antojo.
L’événement Micro-Folie Goûter l’art autrement Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes