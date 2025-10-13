Micro-Folie Goûter l’art autrement Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Micro-Folie Goûter l’art autrement Chéray Saint-Georges-d’Oléron lundi 13 octobre 2025.

Micro-Folie Goûter l’art autrement

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 10:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

Date(s) :

2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15

Une visite en accès libre, au gré de vos envies et de votre curiosité à la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron.

.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

An open-access visit to the Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron, at your whim and your curiosity.

German :

Ein frei zugänglicher Besuch nach Lust und Laune und Ihrer Neugierde in der Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron.

Italiano :

La Micro-Folie di Saint-Georges-d’Oléron è una visita ad accesso libero, dove si può esplorare a piacimento.

Espanol :

La Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron es una visita de libre acceso, donde podrá explorar a su antojo.

L’événement Micro-Folie Goûter l’art autrement Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes