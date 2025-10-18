MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret samedi 18 octobre 2025.

MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le Fab Lab de la Quincaillerie Numérique se délocalise exceptionnellement à la Micro-Folie pour vous faire découvrir la Cricut, machine de découpe intelligente, lors d’un atelier spécial consacré à l’artiste peintre Frida Kahlo. Grâce à la Cricut, nous pourrons personnaliser notre propre Frida Kahlo.

Gratuit, dès 10 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-gueret.fr

English : MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo Guéret a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Grand Guéret