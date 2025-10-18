MICRO-FOLIE GUÉRET Atelier Cricut Frida Kahlo Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le Fab Lab de la Quincaillerie Numérique se délocalise exceptionnellement à la Micro-Folie pour vous faire découvrir la Cricut, machine de découpe intelligente, lors d’un atelier spécial consacré à l’artiste peintre Frida Kahlo. Grâce à la Cricut, nous pourrons personnaliser notre propre Frida Kahlo.
Gratuit, dès 10 ans. Sur inscription. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-gueret.fr
