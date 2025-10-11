MICRO-FOLIE GUÉRET Focus on Château de Chambord Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

samedi 11 octobre 2025.

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les

œuvres de la Micro-Folie une fois par mois.

Ce samedi, nous partirons à la découverte du château de Chambord avec une visite numérique privée du château puis visite des extérieurs en réalité virtuelle grâce à nos casques.

Public ados adultes. Réalité Virtuelle dès 13 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

