MICRO-FOLIE GUÉRET Focus on Château de Chambord Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret samedi 11 octobre 2025.
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les
œuvres de la Micro-Folie une fois par mois.
Ce samedi, nous partirons à la découverte du château de Chambord avec une visite numérique privée du château puis visite des extérieurs en réalité virtuelle grâce à nos casques.
Public ados adultes. Réalité Virtuelle dès 13 ans. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
