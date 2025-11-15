MICRO-FOLIE GUÉRET FOCUS ON LE MUSEE DU COMPAGNONNAGE DE TOURS Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.
Ce samedi, nous partirons à la découverte du musée du compagnonnage de Tours. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire des maçons, du compagnonnage, des différents métiers.
Public ados adultes. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
