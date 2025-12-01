MICRO-FOLIE GUÉRET Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET

Micro-Folie Guéret

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons le livre Père Fouettard et Saint-Nicolas Lecture adaptée pour les 3/9 ans, suivi d’un atelier fabrication de décorations de Noël. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

