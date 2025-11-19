MICRO-FOLIE GUÉRET L’ART CA CONTE Alek et Zouc Nom d’une gargouille Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET L’ART CA CONTE Alek et Zouc Nom d’une gargouille

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’œuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album Alek et Zouc Nom d’une gargouille ! et nous créerons notre propre gargouille. Lecture adaptée pour les 6/9 ans, atelier à partir de 6 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

