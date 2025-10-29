MICRO-FOLIE GUÉRET: l’art ça conte des pinceaux pour Frida Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET: l’art ça conte des pinceaux pour Frida

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album Des pinceaux pour Frida de Véronique Massenet et Elise Mansot, suivi de l’atelier Dessine ta Frida Kahlo . .

