MICRO-FOLIE GUÉRET: l’art ça conte Frid Kahlo une vie en autoportraits Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET: l'art ça conte Frid Kahlo une vie en autoportraits

mercredi 22 octobre 2025.

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle
6 Avenue Fayolle
Guéret

2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album « Frida KAHLO, une vie en autoportraits » qui nous permet de découvrir la vie de cette célèbre artiste. Cette lecture sera suivie d’un atelier Calaveras à la peinture phosphorescente.

Lecture adaptée pour les 5/10 ans, atelier à partir de 5 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

