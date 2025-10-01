MICRO-FOLIE GUÉRET l’Art ça conte le moucheron qui voulait être roi Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET l'Art ça conte le moucheron qui voulait être roi
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
mercredi 1 octobre 2025.

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle
6 Avenue Fayolle
Guéret
Creuse

2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons l’album « Le moucheron qui voulait être roi » de Cécile Alix et Sébastien Pelon des éditions L’Élan Vert et qui sera suivi de l’atelier Fabrique ta couronne. Lecture et atelier adaptés pour les 6/9 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

