MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi! Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi! Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 15 octobre 2025.

MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi!

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’œuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.

Ce mercredi, nous découvrirons le livre « Le roi Hardi ! Hardi ! » qui parle d’ un bon roi, noble et courageux. Il ne se séparait jamais de son cheval ni de son armure. Jamais il n’avait enlevé son masque de fer car il se trouvait trop laid. Le jour ou il perdit son heaume le révéla roux, avec des taches de rousseur. C’était de cela dont il n’était pas fier, alors que toutes les reines lui trouvèrent un charme fou…

Suivi de l’atelier Invente et Fabrique ton blason.

Lecture adaptée pour les 3/9 ans, atelier à partir de 6 ans. Sur inscription. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

English : MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi!

German : MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi!

Italiano :

Espanol : MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi!

L’événement MICRO-FOLIE GUÉRET l’art, ça conte le Roi Hardi ! Hardi! Guéret a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Grand Guéret