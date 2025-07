MICRO-FOLIE GUÉRET Réalité Virtuelle Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.

Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale.

Découvrez la chaîne des Alpes en trois dimensions et partagez les sensations des alpinistes et des skieurs.

Le massif du Mont Blanc s’étend sur 400 km2 et culmine à 4 810 mètres. Entre rocailles lunaires et crêtes immaculées, les scientifiques trouvent sur ce massif un formidable terrain d’étude pluridisciplinaire géologie, paléontologie, géomorphologie, glaciologie, géophysique, botanique et écologie. Mais à l’instar de la banquise, c’est une victime indubitable du réchauffement climatique.

Cette expérience est réservée au plus de 13 ans.

Durée 5 min .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

