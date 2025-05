Micro-Folie Inauguration au Centre Culturel – Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon, 24 mai 2025 10:00, Saint-Pierre-Quiberon.

Morbihan

Micro-Folie Inauguration au Centre Culturel Rue Curie Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Micro-Folie est une plateforme culturelle au service des territoires

On vous attend nombreux pour découvrir le Musée Numérique, le FabLab et les casques de Réalité Virtuelle.

Une surprise vous attend en fin de journée

– de 10h à 11h30 Ateliers Fiction d’Ombres

– de 14h à 17h Micro-Folie, musée numérique et réalité virtuelle

– 18h Micro Festival .

Rue Curie Centre Culturel

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Micro-Folie Inauguration au Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon