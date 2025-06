Micro-Folie insolite projection – Chéray Saint-Georges-d’Oléron 16 juin 2025 15:00

Charente-Maritime

Micro-Folie insolite projection Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : Gratuit

Date et horaire :

Début : Lundi 2025-06-16 15:00:00

Fin : 2025-06-16 16:41:00

Date :

2025-06-16

Projection d’une comédie dramatique à la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Olérondans le cadre des animations programmées autour de la mode « Les richesses d’un métier… en coulisse chez Dior ! »

Gratuit, tout public à partir de 12 ans.

Chéray 82, rue du docteur Seguin

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Micro-Folie: unusual projection

Screening of a comedy-drama at the Saint-Georges-d’Olérond Micro-Folie as part of the fashion program « Les richesses d’un métier… en coulisse chez Dior! »

Free, all ages 12 and up.

German : Micro-Folie: Ungewöhnliche Projektion

Vorführung einer dramatischen Komödie in der Micro-Folie in Saint-Georges-d’Olérondim Rahmen der Animationen rund um die Mode « Les richesses d’un métier… en coulisse chez Dior! »

Kostenlos, für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Italiano :

Proiezione di una commedia-dramma alla Micro-Folie di Saint-Georges-d’Olérondas nell’ambito del programma di moda « Dietro le quinte di Dior »

Gratuito, a partire dai 12 anni.

Espanol : Micro-Folie: proyección inusual

Proyección de una comedia dramática en la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Olérondas, en el marco del programa de moda « Entre bastidores de Dior »

Gratis, a partir de 12 años.

