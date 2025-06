Micro-Folie insolite projection – Chéray Saint-Georges-d’Oléron 20 juin 2025 15:00

Projection d’une comédie dramatique la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron dans le cadre des animations programmées autour de la mode « Mode et impressionnisme… archives et décryptage ! »

Gratuit, tout public.

Chéray 82, rue du docteur Seguin

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Micro-Folie: unusual projection

Screening of a comedy-drama at the Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron, as part of the program of events around fashion: « Fashion and Impressionism… archives and deciphering! »

Free, open to all.

German : Micro-Folie: Ungewöhnliche Projektion

Vorführung einer dramatischen Komödie die Micro-Folie in Saint-Georges-d’Oléron im Rahmen der programmierten Animationen rund um die Mode: « Mode und Impressionismus… Archive und Entschlüsselung! »

Kostenlos, für alle Altersgruppen.

Italiano :

Proiezione di una commedia-dramma alla Micro-Folie di Saint-Georges-d’Oléron nell’ambito del programma di eventi di moda: « Moda e impressionismo… archivi e decifrazioni!

Gratuito, per tutti gli spettatori.

Espanol : Micro-Folie: una proyección insólita

Proyección de una comedia-drama en la Micro-Folie de Saint-Georges-d’Oléron, dentro del programa de eventos de moda: « Moda e Impresionismo… ¡archivos y desciframientos!

Gratuito, para todos los públicos.

