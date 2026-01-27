Micro Folie Jeux vidéo et casques VR Place de la Victoire Yssingeaux

Micro Folie Jeux vidéo et casques VR

Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

2026-02-18 10:00:00

2026-02-18 12:00:00

2026-02-18

MICRO-FOLIE dès 8 ans Plongez au cœur des jeux sur grand écran au cinéma ou grâce à la réalité virtuelle ! Sur réservation par mail !

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

MICRO-FOLIE ages 8 and up Dive into the heart of gaming on the big screen at the cinema or in virtual reality! Reservations required!

L’événement Micro Folie Jeux vidéo et casques VR Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire