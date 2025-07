Micro-Folie Jeux vidéo et VR au Ciné-Grenette Place de la Victoire Yssingeaux

Micro-Folie Jeux vidéo et VR au Ciné-Grenette

Place de la Victoire Cinéma la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Une expérience ludique et immersive ! Venez jouer sur Switch ou Xbox sur grand écran, et retrouvez les casques de réalité virtuelle pour encore plus de découvertes et d’émotions. Musique, danse, montagnes russes, univers fantastiques, sports…

Place de la Victoire Cinéma la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

A fun, immersive experience! Come and play on Switch or Xbox on the big screen, with virtual reality headsets for even more discoveries and emotions. Music, dance, roller coasters, fantasy worlds, sports…

German :

Ein spielerisches und immersives Erlebnis! Spielen Sie auf der Switch oder Xbox auf einem Großbildschirm, und finden Sie die Virtual-Reality-Headsets für noch mehr Entdeckungen und Emotionen. Musik, Tanz, Achterbahnen, fantastische Welten, Sport…

Italiano :

Un’esperienza divertente e coinvolgente! Venite a giocare su Switch o Xbox sul grande schermo, con cuffie per la realtà virtuale per scoperte ancora più emozionanti. Musica, danza, montagne russe, mondi fantastici, sport…

Espanol :

¡Una experiencia divertida y envolvente! Ven a jugar en Switch o Xbox en pantalla grande, con auriculares de realidad virtual para descubrimientos aún más emocionantes. Música, baile, montañas rusas, mundos de fantasía, deportes…

