Micro-folie jouons ensemble avec Jérémy Teboul Les Carmélites Ploërmel

Micro-folie jouons ensemble avec Jérémy Teboul

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Une animation avec des jeux qui rassemblent, à tout âge, en tout lieu !

Venez partager un vrai moment de convivialité grâce à des jeux sélectionnés avec soin et adaptés à chaque participant.

Jérémy Teboul de MW Imagination sera le coordinateur de cette animation. Il est expert en animation ludothèque, auteur de jeux de société et éducateur de vie scolaire certifié. Depuis 15 ans il œuvre dans l’animation et le milieu éducatif en créant des espaces de jeu pensés pour créer du lien.

Deux formats de jeux possibles à la Micro-Folie

• Une séance challenge Venez défier votre famille ou vos amis et remportez le tournoi de jeux. Durée 1 h. Sur réservation (12 places).

• Une séance libre Venez profiter des nombreux jeux et animations proposés à la Micro-Folie. Restez 30 min, 1 h ou 2 h et profitez d’un moment de détente. En accès libre de 15h à 17h. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

