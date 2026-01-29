Micro-Folie Journée des droits des femmes Place aux fruits Craponne-sur-Arzon
Micro-Folie Journée des droits des femmes Place aux fruits Craponne-sur-Arzon mercredi 4 mars 2026.
Micro-Folie Journée des droits des femmes
Place aux fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, venez participer à une discussion autour d’œuvres marquantes pour la lutte en faveur de l’égalité homme/femme, le mercredi 4 mars à 15h à la médiathèque.
Place aux fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14
English :
To mark International Women’s Rights Day, join us for a discussion of works that have marked the fight for equality between men and women, on Wednesday March 4 at 3pm at the mediatheque.
