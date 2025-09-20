MICRO-FOLIE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Fraisse-sur-Agout

Réalité virtuelle, quizz, jeux d’architectes… et surtout un fablab insolite où chacun pourra personnaliser t-shirts ou tote bags avec ploteuse de découpe et presse à chaud !

Au programme de cette journée

– Musée numérique sélection de contenu autour de la thématique nationale (« Patrimoine architectural »), quizz et jeux pour les plus petits avec tablettes.

– Réalité virtuelle (pour les plus de 12 ans) visitez Notre-Dame de Paris et la Cité de Teotihuacan.

– Jeux et ateliers mission architecte, paysages urbains, ligue des bâtisseurs, petite histoire de l’habitat.

– Fablab (inscription obligatoire places limitées à partir de 13 ans) initiation et découverte avec la ploteuse de découpe et la presse à chaud. Venez avec un tee-shirt ou un tote bag pour les customiser. .

Prat Alaric Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 86 16 24

English :

Virtual reality, quizzes, architectural games? and above all an unusual fablab where everyone can personalize T-shirts or tote bags with a cutting machine and heat press!

German :

Virtuelle Realität, Quiz, Architekturspiele? und vor allem ein ungewöhnliches Fablab, in dem jeder T-Shirts oder Tote Bags mit einem Schneideplotter und einer Heißpresse personalisieren kann!

Italiano :

Realtà virtuale, quiz, giochi di architettura e soprattutto un insolito fablab dove tutti possono personalizzare magliette o tote bag con una taglierina e una termopressa!

Espanol :

Realidad virtual, concursos, juegos de arquitectura… y, sobre todo, un fablab insólito donde todo el mundo puede personalizar camisetas o bolsas con una máquina de corte y una prensa térmica

