Micro-folie la fête du court-métrage Salles Jules Ferry Lauzun

Micro-folie la fête du court-métrage

Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

La fête du court-métrage revient à Lauzun pour une nouvelle édition, l’occasion idéale de faire découvrir aux jeunes (et aux moins jeunes) l’univers du cinéma court. À travers des projections, des temps d’échanges et des actions de transmission, le public pourra explorer de manière conviviale les coulisses de la création et la richesse de ce format audacieux. .

Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr

English : Micro-folie la fête du court-métrage

The short film festival returns to Lauzun for a new edition, the ideal opportunity to introduce young (and not so young) people to the world of short films. Through screenings, discussion sessions and transmission activities.

