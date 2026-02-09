Micro-folie la fête du court-métrage Salles Jules Ferry Lauzun
Micro-folie la fête du court-métrage Salles Jules Ferry Lauzun mercredi 25 mars 2026.
Micro-folie la fête du court-métrage
Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-25
La fête du court-métrage revient à Lauzun pour une nouvelle édition, l’occasion idéale de faire découvrir aux jeunes (et aux moins jeunes) l’univers du cinéma court. À travers des projections, des temps d’échanges et des actions de transmission.
La fête du court-métrage revient à Lauzun pour une nouvelle édition, l’occasion idéale de faire découvrir aux jeunes (et aux moins jeunes) l’univers du cinéma court. À travers des projections, des temps d’échanges et des actions de transmission, le public pourra explorer de manière conviviale les coulisses de la création et la richesse de ce format audacieux. .
Salles Jules Ferry 9 Bd de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 03 40 bibliofolie@ville-lauzun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-folie la fête du court-métrage
The short film festival returns to Lauzun for a new edition, the ideal opportunity to introduce young (and not so young) people to the world of short films. Through screenings, discussion sessions and transmission activities.
L’événement Micro-folie la fête du court-métrage Lauzun a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays de Lauzun