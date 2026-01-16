Micro folie la fête du court métrage Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde Montlieu-la-Garde

Micro folie la fête du court métrage

Bibliothèque municipale Goulebenèze de Montlieu-la-Garde 26bis avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-25

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-25

Au musée itinérant numérique Micro-Folie , laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Sport .

English :

At the Micro-Folie digital travelling museum, let us take you on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Sport collection.

