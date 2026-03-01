Micro-folie La fête du court-métrage

Rue des airbornes Ranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-30 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-10

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques ou encore des ateliers thématiques.

Ateliers thématiques

1 avril 10h 12h30 Création d’un flipbook

1 avril 14h 16h30 Diffusion d’un court métrage et atelier

8 avril 10h 12h30 Initiation au montage

8 avril 14h 16h30 Fabrication d’un praxinoscope

Inscription obligatoire selon les ateliers. .

Rue des airbornes Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : Micro-folie La fête du court-métrage

The Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge’s mobile Micro-Folie continues its tour! An opportunity to plunge into the heart of national museum masterpieces, thanks to digital tools, games and themed workshops.

L’événement Micro-folie La fête du court-métrage Ranville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Normandie Pays d’Auge