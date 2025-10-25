Micro-Folie La musique Pôle des énergies Bourganeuf
Micro-Folie La musique Pôle des énergies Bourganeuf mercredi 3 juin 2026.
Micro-Folie La musique
Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
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Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 poledesenergies@bourganeuf.fr
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English :
L’événement Micro-Folie La musique Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest