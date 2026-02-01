Micro-folie la nuit et le ciel étoilé dans l’art

Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle

Gratuit

Mercredi 18 février micro-folie la nuit et le ciel étoilé dans l’art

De 14h à 16 à la Maison des Services de Behren. Entrée libre, tout public.

Plongez dans la magie de la nuit et du ciel étoilé à travers l’histoire de l’art. De la poésie des paysages nocturnes au mystère des astres, cette conférence Micro-Folie vous invite à explorer la fascination des artistes pour le ciel, la nuit et l’infini. Entre œuvres emblématiques, récits inspirants et observation sensible du ciel, laissez-vous guider pour un moment de découverte et d’évasion.Tout public

Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com

Wednesday February 18: Night and the starry sky in art micro-folly

From 2 to 4 pm at the Maison des Services in Behren. Free admission, all ages.

Immerse yourself in the magic of the night and the starry sky through the history of art. From the poetry of nocturnal landscapes to the mystery of the stars, this Micro-Folie lecture invites you to explore artists? fascination with the sky, the night and infinity. Between emblematic works, inspiring stories and sensitive observation of the sky, let yourself be guided for a moment of discovery and escape.

L’événement Micro-folie la nuit et le ciel étoilé dans l’art Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-01-29 par FORBACH TOURISME