Micro-folie Lalinde

Micro-folie

Médiathèque Lalinde Dordogne

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-27

2025-11-17

La Micro-Folie BDP itinérante s’installe dans la médiathèque de Lalinde.

Au programme

– tous les après-midis (sauf le week-end), de 13h30 à 16h30 visite libre. Enfants comme adultes, plongez dans les œuvres des grands peintres avec les tablettes numériques et embarquez pour un voyage immersif grâce au casque de réalité virtuelle !

– le jeudi 20 novembre Discut’art sur l’artiste Paul Gauguin et expérience en réalité virtuelle. Pour un public adulte.

– le mercredi 26 novembre à 10h et à 15h30 Atelier Portrait d’expressions . Les mouvements de la bouche et des yeux traduisent les changements d’humeur. Créez votre portrait d’expressions. Pour un public enfant/adulte.

– le jeudi 27 novembre Discut’art sur l’artiste Georges de La Tour et expérience en réalité virtuelle sur Le Caravage. Pour un public adulte. .

Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 micromicrofoliebdp@ccbdp.fr

