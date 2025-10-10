Micro-Folie « L’architecture landaise, ce grand paradoxe » Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born
Grange de la Smalah 47 Route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Début : 2025-10-10
2025-10-10
Apéro culturel, en présence d’architectes pour comprendre les enjeux de la reconstruction de la Grange.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Gratuit.
Dans la cadre de la Micro-Folie « Les Secrets de Notre Dame de Paris »
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et promenez-vous dans Notre Dame de Paris grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-13h .
Grange de la Smalah 47 Route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
