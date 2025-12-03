Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets Ludo-médiathèque Castets

Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets

Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-03

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et découvrez les Musées Nationaux grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi 10h-12h 14h-18h

Vendredi 16h-19h

Samedi 10h-12h

Nombreux ateliers proposés sur inscription

– Vendredi 5 à 18h Apéro créatif à l’aquarelle à la manière de Paul Signac, un verre à la main…

– Mercredi 10 à 10h Atelier mini peintres pour les enfants de 4 à 7 ans. Je créé mon œuvre à la manière de Mondrian.

– Vendredi 12 à 20h Diffusion du ballet Le parc Projection du film d’Angelin Preljocaj et Mozart

– Samedi 13 à 15h Redécouvrez Frida Kahlo, réalisez votre auto-portrait à sa manière

– Mercredi 17 à 15h Création d’une mini exposition contemporaine pour les enfants de 7 à14 ans

Gratuit. .

Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

English : Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets

German : Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets

Italiano :

Espanol : Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets

L’événement Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets Castets a été mis à jour le 2025-11-06 par Côte Landes Nature Tourisme