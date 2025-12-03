Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets Ludo-médiathèque Castets
Micro-Folie Le centre Pompidou rouvre à Castets Ludo-médiathèque Castets mercredi 3 décembre 2025.
Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets Landes
Gratuit
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-20
2025-12-03
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et découvrez les Musées Nationaux grâce aux casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h
Nombreux ateliers proposés sur inscription
– Vendredi 5 à 18h Apéro créatif à l’aquarelle à la manière de Paul Signac, un verre à la main…
– Mercredi 10 à 10h Atelier mini peintres pour les enfants de 4 à 7 ans. Je créé mon œuvre à la manière de Mondrian.
– Vendredi 12 à 20h Diffusion du ballet Le parc Projection du film d’Angelin Preljocaj et Mozart
– Samedi 13 à 15h Redécouvrez Frida Kahlo, réalisez votre auto-portrait à sa manière
– Mercredi 17 à 15h Création d’une mini exposition contemporaine pour les enfants de 7 à14 ans
Gratuit. .
Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
