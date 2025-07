Micro-folie Le Ciel autrement Saint-Cyprien

Micro-folie Le Ciel autrement Saint-Cyprien samedi 16 août 2025.

Micro-folie Le Ciel autrement

Petit foyer Saint-Cyprien Dordogne

La Micro-folie Périgord noir vous propose le samedi 16 août un journée pour voir le Ciel autrement.

Au Petit foyer;

14h > 17h EXPOSITION | Le ciel dans l’objectif de Nicolas Escurat

RÉALITÉ VIRTUELLE | Dans la peau d’un astronaute & découverte de photos en 360° de Nicolas Escurat

18h > 20h MICRO-CONF’ | Immersion au musée numérique dans les plus belles nuits de l’histoire de l’art

CONFÉRENCE | À la découverte des Farfadets par Nicolas Escurat

Au Stade de rugby de Saint-Cyprien;

21h > 00h CONFÉRENCE & OBSERVATION | Le club d’astronomie Les Pléiades de Prigonrieux animera une soirée d’observation.

Ouvert aux débutants, aux curieux, possesseurs ou non de matériel d’observation.

GRATUIT Sur réservation julia.babylon@ccvdfb.fr .

Petit foyer Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine julia.babylon@ccvdfb.fr

English : Micro-folie Le Ciel autrement

On Saturday August 16, Micro-folie Périgord noir invites you to take a different look at the sky.

At the Petit foyer;

14h > 17h EXHIBITION & VIRTUAL REALITY

6pm > 8pm: MICRO-CONF’

At Saint-Cyprien rugby stadium;

21h > 00h :CONFERENCE & OBSERVATION

German : Micro-folie Le Ciel autrement

Die Micro-Folie Périgord Noir bietet Ihnen am Samstag, dem 16. August, einen Tag, an dem Sie den Himmel anders sehen können.

In der Kleinen Feuerstelle;

14h > 17h AUSSTELLUNG & VIRTUELLE REALITÄT

18h > 20h: MICRO-CONF’

Im Rugbystadion von Saint-Cyprien;

21h > 00h KONFERENZ & BEOBACHTUNG

Italiano :

Sabato 16 agosto, la Micro-folie Périgord noir vi offre una giornata per vedere il cielo sotto una luce diversa.

Al Petit foyer;

14.00 > 17.00: MOSTRA E REALTÀ VIRTUALE

ore 18.00 > 20.00: MICRO-CONF’

Allo stadio di rugby di Saint-Cyprien;

ore 21.00 > 24.00: CONFERENZA E OSSERVAZIONE

Espanol : Micro-folie Le Ciel autrement

El sábado 16 de agosto, la Micro-folie Périgord noir le propone una jornada para ver el cielo de otra manera.

En el Petit foyer;

14:00 h > 17:00 h: EXPOSICIÓN Y REALIDAD VIRTUAL

18:00 h > 20:00 h: MICRO-CONF’

En el estadio de rugby Saint-Cyprien;

21:00 h > 00:00 h: CONFERENCIA Y OBSERVACIÓN

