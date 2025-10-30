Micro-Folie le jeudi des Ados Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie le jeudi des Ados Centre culturel La Conserverie Lubersac jeudi 30 octobre 2025.

Micro-Folie le jeudi des Ados

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

La Micro-Folie pour les ados de 12 ans et plus.

Viens découvrir la collection du musée numérique Le Breaking de la rue aux Jeux Olympique et Paralympique de Paris. Tu pourras également essayer l’espace Réalité-Virtuelle .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

English : Micro-Folie le jeudi des Ados

German : Micro-Folie le jeudi des Ados

Italiano :

Espanol : Micro-Folie le jeudi des Ados

L’événement Micro-Folie le jeudi des Ados Lubersac a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze