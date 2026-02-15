Micro-Folie le jeudi des Ados Centre culturel La Conserverie Lubersac

Micro-Folie le jeudi des Ados

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

La Micro-Folie pour les ados de 12 ans et plus.

Viens découvrir la collection de février du musée numérique le château de Versailles.

Tu pourras également essayer l’espace Réalité-Virtuelle Le Mont-Blanc à 360°

RV à partir de 12 ans. .

Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

