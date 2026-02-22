Micro-Folie le jeudi des Ados Centre culturel La Conserverie Lubersac
Micro-Folie le jeudi des Ados Centre culturel La Conserverie Lubersac jeudi 16 avril 2026.
Micro-Folie le jeudi des Ados
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac Corrèze
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
2026-04-16
La Micro-Folie pour les ados de 12 ans et plus.
Viens découvrir la collection d’Avril du musée numérique Notre-Dame de Paris
Tu pourras également essayer l’espace Réalité-Virtuelle Notre-Dame de Paris 360°
RV à partir de 12 ans. .
Centre culturel La Conserverie 6 avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
